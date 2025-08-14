Uriel fue atacado en Garibaldi al 2600 y trasladado de urgencia al Heca. Recibió un impacto en el tórax que lo dejó en estado delicado

Un joven de 24 años quedó en estado crítico tras ser víctima de un ataque a balazos frente a su casa de barrio Alvear, en el sudoeste rosarino, este miércoles al atardecer.

Según los primeros reportes, a las 18 Uriel Alejandro F. fue emboscado por atacantes en Garibaldi al 2600, en la llamada Villa Centeno. Los escasos datos de la agresión, que ocurrió frente a familiares de la víctima, mencionan a un vehículo gris.

Puede interesarte

Uriel llegó al Heca trasladado en moto por su novia e inmediatamente fue sometido a una cirugía por un impacto en el tórax, indicaron fuentes hospitalarias.