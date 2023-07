El dueño del local baleado esta madrugada denunció que es víctima de intimidaciones y balaceras desde diciembre de 2022.

Desde diciembre que comenzó a recibir amenazas en su casa y el galpón que tiene a la vuelta. Después de insistir la Justicia le dispuso una custodia, que duró un mes y esta semana sufrió una balacera contra el frente de su casa y otra contra el galpón donde trabaja.

Un comerciante de la zona noroeste de Rosario vive una verdadera pesadilla desde mediados de diciembre. El hombre, que hace 60 años vive allí, recibió en su casa una nota amenazante en la que le exigían 70 mil dólares y le dejaron una bala como advertencia. Según contó Jorge, las amenazas se extendieron durante todo este tiempo y sólo frenaron cuando le pusieron custodia policial. Pero la consigna estuvo un mes y luego se retiraron.

Esta semana los extorsionadores escalaron el nivel de violencia y balearon tanto el frente de su casa como el galpón en el que trabaja y tiene 16 empleados. “Me dejaron una nota con la foto de mi familia pidiéndome 100 mil dólares. Pusieron la cantidad de nietos que tengo y me dijeron que primero los iban a matar a ellos y después iban a seguir con nosotros”, relató.

“Estoy desesperado, no sé qué hacer ni para donde disparar. Los empleados no quieren entrar a trabajar porque tienen miedo. Pero para que dejen de trabajar los tengo que indemnizar ¿dónde saco la plata para indemnizarlos?”, sostuvo.

Con respecto al dinero que le pidieron, Jorge aseguró que ni vendiendo todo lo que tiene, llega a cubrir ese monto. “A parte no es la solución, porque si lo pago me van a pedir más. L. Justicia me dice que están investigando y que van a ver qué pueden hacer”, contó desesperado.