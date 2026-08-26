Familiares de la víctima, quien se movilizaba con muletas, encontraron su cadáver al costado del paso del tren en Campbell y Tupac Amaru. Aún se desconoce el motivo de su deceso y se espera que una cámara de vigilancia revele algún indicio, aunque trascendió que se trató de un siniestro ferroviario. Agentes de Gendarmería nacional intervinieron en el hecho.

Un hombre de 40 años con una discapacidad motriz fue hallado sin vida este miércoles por la mañana a la vera de las vías del tren en la intersección de Campbell y Tupac Amaru, en la zona noroeste de Rosario. El hallazgo fue realizado por la cuñada de la víctima, quien iba acompañada por su suegra, cuando ambas regresaban de dejar a los niños en la escuela. Si bien en un primer momento sobrevoló la hipótesis de un accidente ferroviario, los familiares y vecinos plantearon serias dudas al respecto, ya que las muletas que el muchacho utilizaba para movilizarse se encontraban intactas y apoyadas contra la pared de una vivienda.

Según informaron , el sector donde apareció el cuerpo funciona como un paso peatonal improvisado por los propios habitantes del barrio y no cuenta con ningún tipo de señalización oficial. Por ese tendido circulan al menos dos formaciones ferroviarias temprano, una de ellas a las 5.30.

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Sin embargo, los vecinos de la cuadra destacaron que nadie escuchó ruidos extraños, gritos, ni la frenada característica de la máquina cuando ocurre un incidente sobre la traza.

"No sabemos todavía hasta que no lo lleven y le hagan autopsia para saber qué le pasó. Él está todo golpeado", relató una familiar del hombre ante la prensa. En este sentido, la mujer reforzó el desconcierto del entorno íntimo: "Para mí el tren no fue. Porque él anda en muletas; sin muletas no puede andar. Las muletas van a estar todas quebradas, todas rotas. Él está tirado así al costado y las muletas están paradas, intactas ahí, sanas. No sentimos un ruido, nada".

Otra de las mujeres presentes, identificada como la cuñada de la víctima, ratificó que el muchacho era muy conocido en la zona y descartó que estuviera involucrado en conflictos interpersonales previos. "Él no tenía problemas con nadie. Nunca en su vida, de la edad que tiene, nunca tuvo problemas", aseguró con firmeza.

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En medio de la conmoción barrial, los familiares solicitaron que se releven las imágenes de una cámara de videovigilancia instalada en una columna de alumbrado público, la cual apunta directamente hacia el sector donde apareció la víctima.

Se espera que ese material fílmico sea clave para que la Justicia logre dilucidar las verdaderas circunstancias del hecho. Un amplio operativo integrado por personal de la Policía y de Gendarmería se desplegó en la zona para resguardar la escena.