Un hombre fue encontrado sin vida en un departamento de calle La Paz 700. Su pareja quedó a disposición de la Justicia, después de apuntar a un tercero en la escena del crimen

Una muerte en circunstancias confusas se registró este martes por la noche en un departamento de calle La Paz 704, barrio República de la Sexta. La reportó el llamado de una mujer que alertaba sobre un presunto ataque y la presencia de su pareja, un hombre de unos 80 años que al parecer ya había fallecido cuando ella se comunicó.

Al arribar al lugar, personal de la Brigada Orden Urbano y un equipo médico constataron el deceso del la víctima, cuyo cuerpo estaba ensangrentado, sin brindar por ahora más detalles.

La mujer, quien realizó el llamado inicial, fue entrevistada por los agentes y según el parte policial, indicó que su marido ingresó a la vivienda junto a otra persona que, según recuerda, la golpeó a ella cuando mientras dormía y que por eso se desvaneció algunos minutos. Y agregó que cuando recuperó la conciencia, vio a su marido sin vida.

A pesar de este relato, el personal policial no reportó la existencia de signos de desorden evidentes en el lugar, por lo que se procedió a profundizar las pesquisas. Solo se constató que quedó sonando la alarma del edificio por la puerta principal abierta.

Debido a la confirmación de una persona muerta y la falta de claridad en el testimonio, la mujer, que fue trasladada en ambulancia en aparente estado de shock, quedó a disposición de la Justicia, agregaron las fuentes, mientras avanza la investigación "con varias hipótesis" para determinar las circunstancias de lo sucedido.

Vecinos aportaron que vieron a la mujer muy conmocionada y con sangre en su ropa, y que le escucharon decir que fue atacada mientras descansaba en su cama, donde supuestamente alcanzó a ver a un intruso pero enseguida sintió un palazo que la desmayó.

Otro vecino agregó que les llamó la atención que comenzó a sonar la alarma general del edificio ya que había quedado abierta la puesta principal a la calle.