Los agentes encontraron a hombre dentro del comercio y dieron aviso al Sies. El parte oficial no establece por el momento la causa de la muerte.

Un hombre de 63 años murió este jueves por la mañana luego de que se registrara un principio de incendio en un local comercial de Cochabamba al 6600, en la zona oeste de Rosario.

De acuerdo a la información obtenida, el fuego se habría iniciado entre las 8 y las 8.30 de la mañana. Pero recién a las 9 los vecinos notaron el humo y dieron aviso al 911. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un local de aproximadamente 5 metros de largo por 3 de ancho, construido en material y dividido en dos ambientes: una sala contable y un baño.

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La puerta de ingreso se encontraba abierta. Ante esta situación, los bomberos realizaron tareas de búsqueda y rescate con los elementos de protección correspondientes. Encontraron a un hombre que no respondía a los llamados y dieron aviso al Sies. En el lugar se hizo presente un médico, quien informó que el hombre que estaba en el interior había fallecido.

El incendio no se propagó hacia otros sectores. Como consecuencia del fuego resultaron afectados una impresora, un equipo de aire acondicionado y un mueble de madera, además de registrarse tiznamiento en paredes y techos.

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El parte de Bomberos identifica al fallecido como A., de 63 años. Por el momento, el informe no precisa las circunstancias en las que se produjo la muerte ni establece que haya sido consecuencia directa del incendio.

Por el operativo policial, el tránsito permanece cortado por Cochabamba antes de Provincias Unidas.