Después de varios días sin contacto con su hermana, un hombre de 58 años fue encontrado sin vida en su domicilio. Los primeros indicios apuntarían a un crimen. Interviene la Fiscalía de Homicidios Dolosos

Este miércoles encontraron muerto en su casa de barrio Belgrano a un hombre de 58 años y, según los primeros indicios, habría sido asesinado. Hacía días que no se comunicaba con su hermana y cuando ella logró acceder a su casa, lo halló sin vida con una herida en el cuello. Investiga la fiscal de Homicidios Dolosos, Noelia Navone.

Según fuentes oficiales, Gabriel Beauvallet, de 58 años, fue encontrado muerto en su casa de Arévalo 7100. Médicos del Sies constataron en el lugar su fallecimiento.

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De acuerdo a la información recolectada, su hermana le dijo a la policía que hacía varios días que no tenía noticias de él. Tuvieron que forzar la entrada con un cerrajero ya que la puerta estaba trabada. Una vez adentro encontraron todo revuelto y el cadáver en el piso con una herida en el cuello.