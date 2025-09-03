Personal policial investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un contenedor de basura ubicado en Ocampo al 1900, a metros de la Dirección Municipal de Tránsito, y procuraba determinar si se trató de un homicidio o un suicidio.

El hallazgo se reportó pasadas las 14 de este miércoles, a partir del aviso de un hombre dedicado al cirujeo que alertó a transeúntes sobre lo que había visto. El reciclador indicó que dentro del contenedor había un “hombre ahorcado”.

#AHORA I🚗En #LaPrimeraDeLaTarde el #Móvil de @everarnoldo desde Ocampo al 1900

🔴Encontraron un cuerpo sin vida en un contenedor

🚔Personal policial se encuentra en el lugar a la espera de PDI.

⚠️Tránsito cortado. pic.twitter.com/C7d7QmjhUY — Radio2 AM1230 (@radio2rosario) September 3, 2025

El cuerpo presentaba un cordón alrededor del cuello, por lo que la primera hipótesis que surgió fue la de ahorcamiento.

El trayecto de Ocampo, entre Moreno y Dorrego, permanecía cortado por personal policial, que aguardaba la llegada del médico forense y de investigadores de la PDI.