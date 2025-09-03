En la esquina de Ocampo y Moreno
Rosario: investigan la aparición de un cadáver en un contenedor de basura
La causa de muerte sería un ahorcamiento, aunque aún no estaba claro si el fallecido se quitó la vida o si fue víctima de un homicidio
Personal policial investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de un contenedor de basura ubicado en Ocampo al 1900, a metros de la Dirección Municipal de Tránsito, y procuraba determinar si se trató de un homicidio o un suicidio.
El hallazgo se reportó pasadas las 14 de este miércoles, a partir del aviso de un hombre dedicado al cirujeo que alertó a transeúntes sobre lo que había visto. El reciclador indicó que dentro del contenedor había un “hombre ahorcado”.
El cuerpo presentaba un cordón alrededor del cuello, por lo que la primera hipótesis que surgió fue la de ahorcamiento.
El trayecto de Ocampo, entre Moreno y Dorrego, permanecía cortado por personal policial, que aguardaba la llegada del médico forense y de investigadores de la PDI.