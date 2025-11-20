Un sospechoso de 29 años fue aprehendido en la noche de este martes tras una persecución de la brigada motorizada de la Unidad Regional II que terminó en Muñiz al 1200, en la zona norte de Rosario. Agustín Luis M. fue arrestado con herramientas y neumáticos que habría sustraído a autos estacionados en las inmediaciones de Carballo y Rawson, en Refinería.

Un transeúnte dio aviso a la Policía, que patrullaba la zona de Refinería, de que un delincuente estaba robando neumáticos. Los agentes vieron al sospechoso, que se estaba subiendo a un 408 –que solo tenía la patente trasera–, y lo persiguieron con balizas y sirenas encendidas.

El delincuente, con domicilio registrado en Soldini, logró huir del lugar y detuvo el coche en Muñiz al 1200, lugar en el que bajó y continuó la fuga a pie. Fue en ese momento en el que fue aprehendido por los uniformados.

(Foto: Gentilezas)

En su vehículo, Agustín M. tenía una rueda completa de auto llanta marca Peugeot, otra con la llanta marca Toyota, una caja de herramientas, llaves saca tuercas, destornilladores, una palanca, una llave T de tubo, un martillo sin mango, una pinza, un cuchillo, una sierra de mano, un taladro, un gato tijera, un compresor, un reflector, luces de emergencia, dos llaves de auto Peugeot, una llave de auto marca Chevrolet, una llave cruz, un pasamontañas negro y tapones de llanta con el logo de Peugeot.

El ladrón fue trasladado a la comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la unidad fiscal de Flagrancia.