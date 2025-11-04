Un chofer de Uber fue asaltado en la noche de este lunes en inmediaciones de Bernheim al 8900, en la zona noroeste de Rosario, por delincuentes que pidieron el viaje para concretar el robo. El Comando Radioeléctrico halló el auto de la víctima a la vera de la autopista Rosario Córdoba.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, tres pasajeros subieron en Bernheim al 8900 y pidieron dirigirse hasta la zona de Mendoza y Donado. Allí, uno de ellos descendió del vehículo. Los otros dos solicitaron regresar al punto donde se había iniciado el recorrido.

Al llegar nuevamente a barrio Gráfico, los dos sospechosos sacaron un arma de fuego, sustrajeron la billetera y el celular del conductor, de 61 años, y lo obligaron a bajarse del Focus.

Tras un aviso interno, la Policía encontró el auto de la víctima. Estaba sin ocupantes en Calle 1.689 y avenida 1.687, a metros del Ludueña.