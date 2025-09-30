Homicidio
Rosario: mataron de una puñalada a un hombre en barrio Nuevo Alberdi
El violento hecho se produjo en inmediaciones de Matheu y Suárez, en la zona noroeste de la ciudad.
La víctima, de 36 años, recibió un puntazo en el pecho. Habría tenido antecedentes por robo, lesiones y portación de armas
Un hombre de 36 años fue asesinado de una puñalada en barrio Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de Rosario, en un ataque ocurrido en la noche de este lunes.
El hecho se produjo en inmediaciones de Matheu y Suárez, donde el atacante le asestó una puñalada en el pecho a la víctima, identificado como N.F.B., de 36 años.
Según trascendió, el fallecido tenía antecedentes penales por robo calificado, lesiones y portación de armas.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaba en el lugar para intentar dilucidar la mecánica, circunstancias y autor del ataque.