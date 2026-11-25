Según el relato de su padre a la Policía, la víctima mantuvo una pelea con su hermano de 29 años, quien le habría dado una cuchillada y habría escapado del lugar con el arma.

Un hombre de 33 años fue asesinado de una puñalada en el pecho este martes por la tarde en un pasillo de Vera Mujica al 3900, en Rosario. Por el hecho, la Policía busca a su hermano, de 29 años, señalado como el autor de la agresión.

De acuerdo con el parte policial, el episodio ocurrió alrededor de las 16.15. Personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar tras recibir un aviso por una persona herida con un arma blanca.

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Al llegar, los agentes entrevistaron al padre de ambos hombres, quien relató que sus hijos habían mantenido una discusión momentos antes. En ese contexto, Matías D., de 29 años, habría atacado con un cuchillo a Jonatan D., de 33, y le habría provocado una herida en el pecho.

Según la misma versión, la víctima comenzó a sangrar y cayó al suelo, mientras que el presunto agresor se retiró del lugar con el arma y sin que se pudiera precisar hacia dónde se dirigió.

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Una ambulancia del Sies llegó al pasillo y el médico a cargo constató el fallecimiento del hombre como consecuencia de la herida de arma blanca.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes en la escena y luego trasladó el procedimiento a la comisaría 21ª. El caso fue caratulado como homicidio y el sospechoso permanecía buscado.