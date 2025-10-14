Al ser entrevistado señaló que había sufrido una paliza minutos antes. La fiscal María de los Ángeles Granato ordenó la autopsia

Un hombre de 43 años que tenía epilepsia falleció este lunes en el hospital Carrasco, lugar al que había ingresado minutos antes con golpes en la zona de la cabeza y el rostro. Al ser entrevistado señaló que lo habían atacado en inmediaciones de Avellaneda y 9 de Julio. La fiscal María de los Ángeles Granato ordenó que el cuerpo sea enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público de la Acusación, Diego José O. entró al Carrasco convulsionando, fue asistido por el personal médico y posteriormente falleció.

Los testimonios recolectados por la Policía indican que Diego O. fue golpeado, aparentemente, por tres hombres y luego pidió ayuda a una mujer que le prestó su celular para llamar a su pareja para comentarle lo que le había ocurrido.

Por solicitud de la fiscal Granato, el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones realizó pericias fotográficas, toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia.