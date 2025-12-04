La policía investiga la muerte de un hombre de 45 años, que fue hallado sin vida en los primeros minutos del miércoles 3 de diciembre en una calle de barrio Cabin 9, que divide las ciudades de Rosario y Pérez. Por el hecho, que en principio se investigó como asesinato, fueron detenidos dos jóvenes de 16 y 19 años, quienes luego recuperaron la libertad ya que “no hay indicios por el momento que sea homicidio”.

El hecho se registró poco antes de la 1AM, cuando dos adolescentes ingresaron en la subcomisaría 18, ubicada en la esquina de El Sauce y Hudson (en jurisdicción de Pérez) y dijeron que habían sido víctimas del robo de una bicicleta rodado 26 en inmediaciones de avenida Los Talas y El Jilguero, a menos de 150 metros de la sede policial.

Sobre el autor del robo, dijeron que era un hombre que había pasado por la puerta de la seccional unos instantes antes, por lo que varios uniformados salieron a buscarlo. A los pocos minutos, a una cuadra (El Sauce y Las Calandrias), lo vieron tirado al costado de la calle, junto a una bicicleta rodado 26.

Los uniformados notaron que tenía sangrado en la zona trasera de la cabeza y que no respondía a preguntas, por lo que pidieron una ambulancia del Sies. Cuando llegó la asistencia médica, el hombre –identificado como Juan Marcelo Sosa, de 45 años– había fallecido.

Por el hecho, se dio aviso al equipo transitorio de violencias altamente lesivas, desde donde se ordenaron distintas pericias en la zona, entre ellas registro fotográfico, recolección de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar y allegados a la víctima.

Además, se dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que los dos jóvenes que denunciaron el robo fueron detenidos en forma preventiva.

Horas más tarde, en base a los primeros informes médicos obtenidos en el IML, se indicó que la muerte podría haber sido como consecuencia de “una afección cardíaca preexistente, por lo que se solicitaron exámenes complementarios”.

Además, varias personas manifestaron que vieron caer al hombre de la bicicleta en la cual se desplazaba y que previamente había mantenido una discusión –en la que no hubo agresiones físicas– con la actual pareja de su ex y otras 2 personas, por lo que se presume que el golpe en zona de la cabeza no tendría entidad para provocar el fallecimiento y que éste pudo producirse en la caída.

“No hay indicios por el momento de que sea homicidio”, remarcaron. En tanto, los dos jóvenes de 16 y 19 años que fueron demorados recuperaron la libertad, mientras avanza la investigación del hecho.