En lo que ya parece ser una historia repetida, se conoció una nueva fuga en la comisaría 5ª, ubicada en calle Italia al 2100, de barrio Abasto, en el macrocentro de Rosario. Esta vez, un preso de 29 años logró evadirse por los techos cuando estaba en medio de una audiencia por la plataforma Zoom.



El escape se conoció alrededor de las 14:30, cuando Jonatan Marcelo Barreto –que había sido detenido el fin de semana pasado– estaba en medio de una audiencia. En un momento, pidió permiso para ir al baño, pero no volvió. Según se pudo reconstruir, de alguna manera subió a los techos del penal, ubicado casi en el centro de la manzana y se marchó.



Según fuentes de la investigación, estaba siendo sometido a una acusación como integrante de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona de Parque Oeste. Pero no llegó a escuchar todos los argumentos en su contra.



Su escape fue visto por personas que estaban esperando para visitar a otros detenidos dentro del penal, quienes no dijeron nada sobre la evasión.



Personal policial, al ver que no regresaba, fue a buscarlo y se encontró con la novedad de su faltante. Dieron aviso a las autoridades y al sistema 911, y se implementó un operativo cerrojo en barrio Abasto, ya acostumbrado al despliegue policial luego de evasiones de la seccional ubicada sobre calle Italia, entre Riobamba y Cerrito.



También se comenzó a patrullar en la zona de Parque Oeste y también en inmediaciones del domicilio de Barreto, hasta que finalmente fue capturado por personal de la Policía Motorizada en cercanías de Viamonte y Servando Bayo, en barrio Bella Vista.



Es la segunda evasión en menos de una semana y la tercera en los últimos 50 días.

La anterior ocurrió en la tarde del domingo 30 de junio, cuando varios presos atacaron a un guardia y luego de reducirlo, al menos 5 lograron darse a la fuga del penal.



Una versión indicó que huyeron por el portón de ingreso a la seccional, luego de cruzar varias puertas. Mientras que otra señaló que los detenidos subieron a los techos del penal que está en el fondo de la comisaría y cruzaron varios techos hasta llegar a un estacionamiento de vehículos ubicado sobre calle Riobamba (a la vuelta de la seccional) y salieron por el portón de ingreso. Esos 5 evadidos fueron recapturados, cuatro ese domingo y el restante fue atrapado en la noche del martes 2 de julio mientras iba caminando por inmediaciones de Patricias Argentinas y Esperanto (barrio Cordón Ayacucho).

La anterior fuga se conoció en la mañana del lunes 20 de mayo, cuando uno de los supuestamente detenidos en el penal ingresó por la puerta principal de la comisaría junto a su madre y se entregó.



En esa evasión se fueron 12 de los 70 presos que por entonces estaban alojados en la seccional. Con el correr de los días, 6 de los evadidos fueron atrapados, y todavía resta recapturar a otros 5.