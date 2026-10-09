Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la noche de este jueves en Larralde al 2800, en la zona oeste de Rosario. Fue atacado por un gatillero en moto que lo emboscó cuando estaba por ingresar con su auto a su domicilio.

El homicidio ocurrió después de las 21, cuando Pablo Damián Godoy estaba en su Renault Kangoo blanca y fue agredido por el conductor de una Honda Wave blanca. El atacante, aparentemente, no llevaba puesto casco.

Pablo Godoy falleció en el acto dentro del utilitario. El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal por solicitud del Ministerio Público de la Acusación para la realización de la correspondiente autopsia.

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Los peritos forenses que trabajaron en la escena secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros.

Según se presume, tras el crimen, el asesino huyó por Luis Ouvrard y luego por Colombres.

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Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que Godoy había estado detenido en enero de 2021 por una causa penal por la portación ilegítima de arma de fuego. En tanto, en mayo de 2019 había sido baleado en la pierna derecha en la colectora de Circunvalación y Rivarola.