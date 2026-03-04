Una mujer de 83 años resultó herida de arma de fuego este martes por la tarde en barrio Cabín 9, luego de que dos hombres que se desplazaban en moto efectuaran disparos contra su vivienda.

El hecho ocurrió cerca de las 17.30 en El Boyero al 100, en el extremo oeste rosarino cerca del límite con Pérez.

Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Rosa, se encontraba en su domicilio cuando pasaron personas a bordo de una motocicleta y realizaron detonaciones contra la propiedad.

Tras el ataque, su nieto la trasladó de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue asistida por el médico de guardia.