Un hombre ingresó en la jornada de este martes en un depósito de calle Salta al 3000 a la busca de sustraer dinero en una de sus oficinas, pero los empleados escucharon ruidos y al detectarlo lo retuvieron.

El dueño del comercio destacó en diálogo con el móvil de Telenoche (El Tres) que “el hombre de unos 45 años vio la oportunidad y entró, subió las escaleras y sustrajo un dinero del cajón de una oficina. Los empleados lo escucharon y lo detectaron. Retuvieron al hombre hasta que vino la policía de inmediato”.

Consultado sobre cómo fue retenido, aseguró que el delincuente “se resistió un poco” pero que entre los compañeros lograron asegurarlo hasta la llegada del patrullero.

Puede interesarte

Fue entonces que destacó que “un vecino de la cuadra detectó que el mismo hombre había pasado antes por la puerta”, explicando así que había estudiado el robo previamente.