Ocurrió este lunes por la noche en inmediaciones de la dependencia policial ubicada en Arijón al 2300 tras reducir a un guardia. Dos fueron atrapados a la altura de Balcarce, mientras que Francisco Torren e Ignacio Elías Ruiz permanecen prófugos. La policía intensifica la búsqueda

Un audaz intento de fuga se registró este lunes por la noche, a las 23.30, en la Comisaría 21ª de Arijón al 2300, cuando cuatro detenidos aprovecharon un descuido para escapar.

Según fuentes policiales, los reclusos solicitaron agua caliente, y al abrir la puerta del penal, uno de los detenidos se abalanzó sobre el suboficial, permitiendo que él y otros tres detenidos llegaran al patio y los techos de la seccional para luego ganar la calle.

Agentes policiales montaron rápidamente un operativo cerrojo y lograron recapturar a dos de los prófugos cuando circulaban por Arijón a la altura de Balcarce. En tanto que, tras un conteo posterior, se constató la fuga de Francisco Torren (imputado por robo agravado de vehículo) e Ignacio Elías Ruiz (imputado por robo en grado de tentativa).

Desde el ministerio de Seguridad aclararon que la comisaría 21ª funciona como punto de ingreso de detenidos que transitoriamente se encuentran allí, hasta que pasan a la órbita del Servicio Penitenciario. Hasta el momento de la fuga había 16 detenidos en un penal con capacidad para 16 internos.