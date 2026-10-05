La ciudad de Rosario amaneció este lunes con una camiseta gigante de la Selección Argentina instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera. La intervención, que cuenta con la autorización de las autoridades, forma parte de una acción comercial vinculada a Lionel Messi.

La prenda se encuentra tendida en el suelo, específicamente en el espacio comprendido entre el mástil mayor y el inicio del Monumento. El diseño destaca por sus colores celeste y blanco, el número 10 en dorado y la palabra "gracias". Además, se instalaron cuatro columnas de luces destinadas a un mapping audiovisual que repasará la trayectoria del capitán en el equipo nacional.

El despliegue se realiza en la antesala del encuentro que la Selección Argentina disputará este martes. Por sus dimensiones y ubicación, la imagen es especialmente visible desde puntos elevados, por lo que se espera una alta repercusión en redes sociales.

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El vallado se limita exclusivamente al espacio del Monumento, por lo que la circulación por la avenida Belgrano y la calle Córdoba no presenta alteraciones. El lugar cuenta con seguridad privada y presencia policial para resguardar la estructura y los equipos técnicos preparados para la intervención audiovisual.