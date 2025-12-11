Un adolescente de 17 años fue internado en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de ser golpeado durante la madrugada del lunes en inmediaciones de Santa Fe y Vera Mujica, frente a un local de comidas rápidas.

Según relató su padre en la denuncia, el domingo por la noche había llevado a su hijo a una reunión con amigos. Horas más tarde, cerca de las 5.45, su esposa lo alertó de que al joven “le habían pegado”. Al llegar al lugar se encontró con personal de Gendarmería, amigos del chico y el propio adolescente consciente, pero lesionado. Fue trasladado de inmediato al Heca.

Allí, los médicos constataron una fisura en el hueso temporal, ubicado detrás de la oreja derecha, y evaluaron una posible lesión en el maxilar. También se registró sangrado en el oído, por lo que está bajo control de otorrinolaringología y neurocirugía. El diagnóstico inicial fue traumatismo encéfalo craneal.

El padre del adolescente decidió instar penalmente por las lesiones sufridas por su hijo y aportó un video del ataque. En paralelo, el papá del presunto agresor, identificado como L.C., también de 17 años, se presentó voluntariamente ante la Policía y prestó declaración. Otro adulto responsable de un menor que estuvo en el lugar hizo lo propio.

La investigación quedó en manos de la comisaría 7ª.