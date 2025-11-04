El menor permanece internado en el hospital de niños Víctor J. Vilela, donde fue operado por las severas lesiones sufridas. Un sospechoso de 47 años fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia provincial

Un hombre de 47 años fue detenido este lunes tras ser denunciado por haber abusado sexualmente de un bebé de seis meses de edad. El menor fue atendido en el hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde fue operado por las severas lesiones.

“Fue traído por su madre, una adolescente, en la madrugada del lunes. Después de la evaluación inicial se constataron lesiones compatibles con un abuso sexual. Inmediatamente se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación y a la Secretaría de Niñez”, explicó Eduardo Casim, director del Vilela.

Casim agregó que el menor “tiene lesiones severas” y permanecerá internado “un largo tiempo”. “Se hizo una exploración bajo anestesia para ver la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar. Ahora está despierto, en una habitación general, acompañado por su madre”, concluyó.

De acuerdo a los primeros datos del caso, la Policía tomó conocimiento de la situación este lunes al mediodía tras un llamado al 911 por un presunto robo, pero al llegar al lugar, Italia y Gálvez, se encontraron con una mujer que señaló a Guillermo V., el novio de su hija adolescente de 16 años, y lo acusó de haber abusado de su nieto de seis meses.

La noche anterior, la mamá del bebé, lo había llevado al Vilela ante una crisis de llanto prolongada y notar sangre en sus partes íntimas. Una vez en el centro de salud ordenaron practicarle suturas en quirófano. Lo hicieron el día siguiente, lunes, cerca del mediodía, antes de que la policía acudiera a Italia y Gálvez.

La subdirectora del Vilela, Nelly Guiamas, confirmó el ingreso del nene herido cuyo caso es investigado por Fiscalía. Informó que se encuentra "estable, compensado hemodinámicamente".