Una discusión de tránsito que se extendió durante varias cuadras terminó cuando el conductor de una camioneta embistió a un motociclista y lo hizo chocar con un árbol en una calle de Rosario. El automovilista escapó después del incidente, mientras que la víctima sufrió fracturas y debió ser hospitalizada.

La discusión comenzó luego de una maniobra de tránsito, se prolongó durante aproximadamente dos cuadras y terminó en una esquina donde la camioneta realizó un movimiento brusco e impactó a la moto.

Como consecuencia del choque, el motociclista salió despedido y golpeó contra un árbol ubicado junto a la vereda. Luego, el conductor de la camioneta escapó sin asistir al herido.

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La víctima sufrió la fractura de uno de sus codos y permanecía internado a la espera de una operación.

Según el abogado de la víctima, Maximiliano Special, otras personas que transitaban por el lugar escucharon los pedidos de auxilio y lograron interceptar la camioneta varias cuadras más adelante. Luego dieron aviso a la Policía.

🚨 DISCUTIERON, LO ATROPELLÓ Y ESCAPÓ 🚨 🏍️ Un motociclista fue embestido por una camioneta tras una discusión de tránsito en Casilda y Mar del Plata. El hecho ocurrió el viernes por la mañana y quedó grabado por una cámara. 🏥 Mauricio, la víctima, salió despedido y golpeó contra un árbol. Sufrió una fractura en el codo y espera una cirugía en el Heca. ⚖️ El conductor escapó sin asistirlo, pero otros automovilistas lograron interceptarlo. Fue demorado y recuperó la libertad horas después. — Rosario3.com (@Rosariotres) November 16, 2026

El conductor, de acuerdo con la información publicada por medios locales, fue demorado ese mismo día en la Comisaría Décima, pero recuperó la libertad pocas horas después por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la querella sostuvieron que cuando se resolvió dejar libre del conductor todavía no formaban parte de la causa los registros audiovisuales ni las declaraciones de la víctima y de los testigos.

La víctima, identificada como Mauricio, de 46 años, fue trasladada inicialmente al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y posteriormente derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

Los médicos constataron politraumatismos y lesiones en distintas partes del cuerpo. Además de la fractura de codo, recibió puntos de sutura en una rodilla y sufrió golpes y escoriaciones producto de la caída.

El hombre permanecía internado a la espera de la operación de su codo. Según trascendió, la recuperación de la lesión demandaría entre tres y cuatro meses.