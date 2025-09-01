Septiembre comenzó con violencia en Rosario. Dos personas fueron atacadas a balazos en la zona noroeste de la ciudad. Una mujer de 36 años y un hombre de 34 fueron agredidos en Tupac Amaru y Nicaragua y terminaron en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Ambos sufrieron heridas importantes, aunque la mujer se llevó la peor parte. Estaban fuera de peligro.

Según fuentes oficiales, ambos hechos se registraron en Tupac Amaru y Nicaragua. A las 2.25 horas, personal del Heca ingresó a Verónica, de 36 años, tras ser trasladada desde el Policlínico San Martín por heridas de arma de fuego. La víctima presentaba lesiones en brazos, tórax, abdomen y pelvis. Se encuentra en estado estable y fue trasladada a quirófano para su atención.

Poco después, a las 3 ingresó Nahuel, de 34 años, también por herida de arma de fuego. Le diagnosticaron fractura expuesta de tibia en la pierna derecha.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades policiales.