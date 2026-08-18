Un joven de 24 años murió y otro de 26 permanecía internado en el Heca con una herida de arma de fuego en el pecho. El ataque a tiros ocurrió cerca de las 17 de este lunes en inmediaciones de 27 de Febrero y Colombres. Señalan a tres hombres como autores del hecho.

Un joven de 24 años murió y otro de 26 resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido este lunes por la tarde en la zona de 27 de Febrero al 7800, casi Colombres.

El violento episodio ocurrió a escasos metros del Complejo Penitenciario (Order) de la zona oeste de Rosario.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 17 cuando personal policial que patrullaba la zona fue alertado un hombre tendido en el interior de un pasillo.

De acuerdo a los primeros testimonios de vecinos a los agentes policiales, había sido víctima de disparos.

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La persona que falleció fue identificada como Valentín Ezequiel Díaz y tenía 24 años. Según la información preliminar, Diaz sufrió múltiples heridas de bala, fue trasladado al Policlínico San Martín, pero llegó sin vida.

En el mismo episodio también resultó herido de gravedad Eric Johan Z., de 26 años, quien fue asistido en el lugar del tiroteo por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo derivó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según reportaron este martes los voceros señalaron que Eric Johan Z. quedó internado en la sala de cuidados intensivos del Heca y presentaba herida de bala en columna, se encontraba intubado con riesgo de vida.