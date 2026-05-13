Un hombre de 31 años resultó gravemente herido tras precipitarse de su vivienda, ubicada en Dorrego al 400. Antes del hecho, una persona denunció una situación de violencia de género en el lugar

Un joven se cayó del balcón de su departamento céntrico y se encuentra muy grave. El hecho es investigado como supuesto intento de suicidio pero se habría producido en el marco de una situación de violencia de género, tal cual fue denunciada por un vecino.

Fuentes policiales informaron que este martes a la tarde, personal del Sies debió concurrir a un edificio de Dorrego al 400 porque un muchacho de 31 años se había caído de un cuarto piso.

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Fue trasladado de urgencia al hospital del Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en donde se detectó que había sufrido fracturas y contusiones en la cabeza y piernas por lo que fue derivado a terapia intensiva en grave estado.

🔴¡EL FAMOSO HOMBRE ARAÑA EXISTE!: CAYÓ ARRIBA DE UN PATRULLERO EN ROSARIO Y ZAFÓ DE MILAGRO



🚨Un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio ubicado en la intersección de Dorrego y Tucumán. Un patrullero de la Policía de #SantaFe le salvó la vida. #viral #video pic.twitter.com/QrzjFGLp7c — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 13, 2026

Cabe mencionar que en el lugar se encontraba la pareja de 33 años. Además, se conoció que una persona había denunciado que en el lugar había un hombre provocando desorden, gritando a una mujer y que posteriormente una persona que se arrojó al vacío.

¿Qué le pasó al hombre que se cayó de un balcón céntrico?

La Brigada Motorizada de la Unidad Regional II fue a la esquina de Dorrego y Tucumán por una denuncia sobre violencia de género. Mientras otros agentes trabajaban en la vereda, Javier B. se golpeó contra un patrullero que ya estaba estacionado frente a la puerta del edificio.

Tras la caída, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargaron de llevar al paciente al Heca. Por otro lado, los policías entrevistaron a Estefanía F. sobre el vínculo con su pareja. La declaración de la mujer de 33 años quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 2ª.

Al día siguiente, voceros del MPA confirmaron que la investigación quedó en manos de la unidad especializada en siniestros viales y Delitos Culposos. Todos los testimonios recabados hasta el momento indican que el hombre internado tiene problemas graves por consumo de estupefacientes.

Una de las primeras hipótesis que analizó la fiscal Mariana Prunotto se refiere a una cuestión de salud mental ligada al uso de drogas. La pareja de la víctima se refirió a este tema cuando la entrevistaron. Si bien todos los testigos coinciden en que el muchacho estaba alterado, aún no hay indicios de una discusión con la mujer antes de la caída.