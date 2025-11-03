La víctima, de 37 años, sufrió heridas de arma de fuego en el tórax y en la pierna derecha. Fue baleado en inmediaciones de Ayacucho y Pasaje 529

Un hombre de 37 años fue atacado a tiros en la madrugada de este domingo en inmediaciones de Ayacucho y Pasaje 529, en la zona sur de Rosario. Fue trasladado al hospital de emergencias Clemente Álvarez con heridas de arma de fuego en el tórax y en la pierna derecha, donde permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo a los primeros datos que se conocen sobre la balacera, la Policía incautó trece vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena, que fueron enviadas a peritar por pedido del Ministerio Público de la Acusación, que busca establecer cómo fue la mecánica.

Sebastián B. fue rápidamente asistido por un vecino que lo trasladó en su utilitario hasta el Roque Sáenz Peña. Allí, después de las primeras evaluaciones, lo derivaron al Heca para la realización de estudios.

No fue la única persona herida este domingo. Un chico de 18 años fue baleado en el tobillo izquierdo en horas de la madrugada en la zona de Pedro Lino Funes y Humberto Primo. Al entrar al hospital declaró que le dispararon dos ladrones al resistirse al robo de sus pertenencias.

Por otra parte, un joven de 27 años fue internado en el hospital Alberdi con una herida de arma blanca en el brazo izquierdo. Según señaló, fue atacado por su cuñado en una feria ubicada en Chaco al 1000.

En tanto, en Amenábar al 7000, una mujer recibió un ladrillazo en la cabeza, hecho por el que sufrió un corte en el cuero cabelludo. Personal del Comando Radioeléctrico aprehendió a la presunta agresora.