La persona arrestada por la Policía tiene 75 años. Habría efectuado un disparo al piso y el rebote de la bala alcanzó a la víctima.

Un hombre de 29 años se encuentra internado en grave estado tras ser baleado por su vecino de 75, quien fue detenido por la Policía. El incidente se produjo el miércoles a la tarde en pasaje Suárez al 5800 bis, en la zona sur de Rosario, y según las primeras informaciones el trasfondo de todo sería una discusión o conflicto entre habitantes del barrio.

La Policía de Rosario fue notificada del hecho ayer alrededor de las 18.30 a través de una llamada a la central de emergencias 911 en la que se denunció que había una persona herida de arma de fuego en ese lugar. Se trata un pasaje ubicado entre Balcarce y Moreno a la misma altura.

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De acuerdo con fuentes policiales, el violento suceso se habría desencadenado por una discusión entre Omar V., de 29 años, y Pedro D., de 75. La información preliminar indicaba esta mañana que el primero habría agredido al segundo, arrojándole piedras y que Pedro D. se habría defendido esgrimiendo una carabina calibre 22 y realizando disparos al piso.

⭕ VIOLENCIA EN PLENA CALLE EN ZONA SUR



➡ Un joven de 28 años grabó cómo su propio vecino le disparó después de observarlo con un arma de fuego en la vereda.



🚨 Hay un hombre detenido por el Comando Radioeléctrico.#rosario3 pic.twitter.com/exDRURgv8u — Rosario3.com (@Rosariotres) September 11, 2025

Según esa versión que deberá refrendada por los investigadores, un proyectil que rebotó en el piso le dio a Omar V. en el abdomen. El hombre herido fue atendido por personal del Sies y derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. En ese nosocomio fue intervenido quirúrgicamente y luego derivado a la sala de cuidados intensivos donde se encuentra en estado delicado con asistencia mecánica respiratoria, pero estable.

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La Policía, en tanto, detuvo a Pedro D., imputado en principio por abuso de armas y lesiones gravísimas, y secuestró una carabina de calibre 22 que habría utilizado en el hecho.