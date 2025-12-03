Un sospechoso de 23 años que se desplazaba en moto fue aprehendido en la noche de este martes en inmediaciones de Juan José Paso y Drago, en Arroyito, tras haber sido sindicado por intentar arrebatarle el teléfono a un hombre en la vía pública. Como el vehículo tenía pedido de secuestro activo, lo arrestaron y trasladaron hasta la comisaría 10ª, de donde se escapó.

El operativo del Comando Radioeléctrico tuvo lugar pasadas las 21, cuando Ezequiel N. M. fue retenido por transeúntes que intervinieron al ver que forcejeaba con un hombre al que buscaba robarle el celular. En el lugar se constató que la Keller roja en la que circulaba no llevaba patente y había sido denunciada como robada el lunes pasado en Humberto Primo al 1300.

Puede interesarte

El delincuente fue llevado al policlínico San Martín por escoriaciones y después a la seccional 10ª. Allí, lo dejaron esposado en el patio. En un momento de descuido de la custodia, Ezequiel N. M. aprovechó y se escapó.