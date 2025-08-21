Un obrero murió al caer en una escuela en la zona norte en la que estaba realizando tareas de pintura, en el marco de una obra en construcción este jueves a la mañana. Se investigan las causas de su deceso. En el lugar había un corte de luz programado.

De acuerdo a lo informaron, un hombre que se desempeñaba como pintor en la obra de construcción de dos aulas en una escuela, ubicada Felipe Moré y Gorriti, se cayó desde altura.

Los primeros datos indican que al impactar contra el suelo, se habría golpeado la cabeza y perdió la vida. Fue encontrado por un profesor de la institución.

Puede interesarte

Según informaron en De boca en boca (Radio 2), el trabajador tendría unos 30 años y se cree que se descompensó tras lo cual, se precipitó desde una escalera al vacío, en el edificio que estaba sin electricidad debido a una interrupción programada.

Sin embargo, aun no conocen los motivos ni las circunstancias que están en investigación.

Cerca del mediodía, en diálogo con De 12 a 14 (El Tres), un delegado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. (Uocra) confirmó que el hombre que murió estaba pintando como fase final de la obra. Según consideró –no hay todavía información oficial que arrojen las pericias–se descompensó en una escalera y terminó en el suelo.

Se hizo presente personal del Sies y también se utilizó el helicóptero sanitario que tuvo que aterrizar en un predio lindero. A pesar de los esfuerzos, no lograron reanimarlo y constataron el deceso en el lugar.

Imagen del lugar de los hechos (Foto: Gentilezas)

Los alumnos y alumnas fueron desafectados de las clases y sus familiares debieron retirarlos en medio de un clima de conmoción y tristeza. Algunos chicos debieron quedarse en sus salones porque para salir debían pasar por donde estaba el cuerpo, por lo que aguardaban su retiro.