Una adolescente de 14 años resultó herida en la noche de este martes en un ataque a tiros ocurrido en José María Rosa al 1800, en la zona oeste de Rosario. Estaba en el patio de su casa, cuando una serie de disparos dieron en sus piernas y en la pelvis. Fue trasladada al hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada.

La familia de A. R. estaba en el interior del domicilio al momento del hecho. Luego de escuchar los balazos salieron y encontraron a la joven tendida en el suelo del patio. Rápidamente, la llevaron en el auto de un vecino hasta el Policlínico San Martín, donde recibió la primera asistencia médica. Después, fue derivada al Vilela.

Los familiares indicaron ante los agentes que no habían recibido amenazas previas ni mantienen conflicto con alguien.

La Policía encontró siete vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del ataque. También detectó dos impactos en el frente de la casa de la familia de la adolescente.

La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente porque una de las balas ingresó por la pelvis y dañó una pared del colon. Se encuentra internada en sala general.