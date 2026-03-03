Una pareja del barrio Puente Gallego consiguió este lunes resolver un episodio crítico para su familia. Dos policías le salvaron la vida a su beba mientras la llevaban hasta el hospital. El primer reporte oficial indica que la niña de un año no podía respirar, pero finalmente se recuperó.

La historia comenzó cuando Elisabet L. y Daniel R. salieron a pedir ayuda a bordo de un automóvil. Agentes de la Agrupación Cuerpos se cruzaron con los padres en Ovidio Lagos y Montecarlo y decidieron trasladar a la nena en el patrullero para agilizar la intervención de los médicos.

Durante el viaje hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), uno de los policías consiguió desbloquear las vías respiratorias de la beba. Luego del arribo al nosocomio, el personal de guardia logró estabilizarla y la derivaron a un efector especializado para continuar el tratamiento.

Una beba salvada por la policía

Los padres interceptaron a los agentes del Escuadrón de Caballería y Sección Perros mientras circulaban en un Peugeot 307. Después del trasbordo tenían que recorrer casi 10 kilómetros en un viaje que habitualmente demora más de 20 minutos hasta llegar al efector de avenida Pellegrini y Crespo.

Durante el trayecto, un policía hizo la maniobra de Heimlich arriba del patrullero. Gracias a esta acción, las vías aéreas de la niña quedaron liberadas antes de llegar a destino.

Tras el ingreso a la guardia, la médica a cargo confirmó una obstrucción por un cuerpo extraño. Una vez que la paciente quedó fuera de peligro, se dispuso el traslado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con el fin de completar la evaluación y monitorear su estado de salud.

Una niña de 6 meses fue reanimada en un patrullero

Por otro lado, los médicos del nosocomio de la zona sur atendieron a otra beba de 6 meses que se había descompensado en Pérez. En este caso, las fuerzas de seguridad provinciales también prestó colaboración vital, ya que la nena no tenía signos vitales.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 20.30, cuando dos mujeres fueron a pedirle ayuda a la policía mientras cargaban combustible en la estación de servicio de avenida Presidente Perón y Las Palmeras. Inmediatamente, el personal decidió llevar a la niña hasta el Hospital Vilela.

En el camino, una de las agentes hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el patrullero y consiguió que la beba reaccionara. Más tarde, los médicos constataron que tenía un cuadro de convulsión febril y consiguieron estabilizarla.