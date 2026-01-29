Según testimonios recogidos en el lugar por la policía, el autor del ataque que resultó letal es la actual pareja de la madre de los hijos de la víctima. El agresor fue detenido

Un hombre de 37 años murió este miércoles por la tarde luego de haber sido atacado con un cuchillo por otro de 36 en el marco de, según información preliminar, una discusión que ambos mantuvieron en el corazón de barrio Belgrano, a metros de Las Cuatro Plazas.

La situación se registró alrededor de las 18 en Marcos Paz al 6900, a donde personal de salud del Sies acudió tras haber recibido el llamado de vecinos que escucharon el pedido de ayuda de la víctima, que se encontraba tendida en el suelo con una herida cortopunzante en el pecho.

Puede interesarte

Según testimonios recogidos en el lugar por la policía, el autor del ataque que resultó letal es la actual pareja de la madre de los hijos de la víctima.

Al llegar, los médicos constataron que tenía una herida de arma blanca en el hemitorax anterior izquierdo, y aunque le practicaron maniobras de RCP no lograron reanimarlo, según precisaron fuentes policiales.

Puede interesarte

El agresor, en tanto, fue detenido dentro de su vivienda, mientras que agentes de la PDI que trabajaban en el lugar resguardaron la escena del hecho, en donde además de un cuchillo también hallaron un bolso con ropa de la víctima.