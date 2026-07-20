Fuentes del ministerio de Seguridad informaron que el hecho tuvo lugar en avenida Pellegrini al 4600. La víctima tenía 45 años.

Una mujer murió tras caerse de una camioneta en medio de los festejos que siguieron al partido en el que Argentina se quedó con el subcampeonato Mundial 2026.

Fuentes del ministerio de Seguridad informaron que este domingo a las 19.40 en avenida Pellegrini al 4600, una mujer se habría caído de una camioneta en el marco de los festejos del partido de Argentina.

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Efectivos policiales acudieron al lugar y se encontraron con la mujer tendida en la cinta asfáltica, minutos después se hizo presente un móvil del Sies cuyos médicos determinaron que estaba sin vida.

La víctima tenía 45 años. Por el hecho, fue aprehendido un hombre de la misma edad.