En la tarde del sábado ocurrió un siniestro sobre las vías férreas en Juan José Paso y Chaco. Allí una nena de 3 años fue atropellada por un tren, mientras caminaba con su madre mientras pasaba una formación del ferrocarril.

La pequeña fue trasladada de urgencia desde el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con un "traumatismo de cráneo con herida cortante" y quedó internada. Su madre, de 23 años, resultó ilesa.

Una formación del Ferrocarril Mitre fue la protagonista del episodio que se dio a las tres de la tarde. Al llegar los efectivos policiales, las víctimas ya no estaban en el lugar: habían salido de urgencia al Hospital De Niños.

Personal policial entrevistó a la abuela de la niña, quien explicó que su hija y su nieta, llamada Mailun G., caminaban por el costado de las vías del ferrocarril, mientras pasaba el tren.

Puede interesarte

Por causas que se desconocen, el tren o uno de los vagones golpeó a la menor, por lo que su abuela la trasladó al nosocomio. Luego de ser examinada por los médicos de guardia, le diagnosticando un traumatismo de cráneo con herida cortante y quedó en observación.