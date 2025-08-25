Una nena de 5 años murió luego de ingresar a la guardia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con un cuadro de convulsiones y lesiones en su cuerpo. El caso, que conmueve a la ciudad, se encuentra bajo investigación judicial.

La niña fue trasladada pasadas las 15.30 del sábado por su madre de 28 años y su padrastro de 24. Según trascendió, presentaba fiebre, dificultades para caminar y fuertes dolores corporales. Pese al esfuerzo del personal médico, falleció a los pocos minutos.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que la pequeña ingresó con un cuadro de sepsis generalizada grave. Además, los médicos detectaron lesiones en la zona genital, lo que abrió la sospecha de un posible abuso.

Investigación en marcha

El caso quedó en manos del área de Homicidios Dolosos, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, perteneciente al Equipo de Violencias Altamente Lesivas. La funcionaria ordenó múltiples medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

En primera instancia, tanto la madre como su pareja fueron demorados e incomunicados. Se procedió al secuestro de sus teléfonos celulares para analizarlos en busca de pruebas que aporten información. Horas más tarde, ambos recuperaron la libertad.

La fiscalía también dispuso la toma de testimonios a posibles vecinos y allegados, así como el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al domicilio familiar. Además, se secuestraron prendas y objetos personales de la víctima.

La autopsia, clave para avanzar

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia. El examen forense preliminar no pudo determinar con precisión si las lesiones de la niña fueron producto de hechos de violencia.

Ante esta situación, la fiscal ordenó estudios complementarios y anatomopatológicos. El resultado de esos análisis será determinante para establecer la causa de muerte y definir si existió abuso.

Mientras tanto, la Justicia mantiene bajo investigación a la madre y al padrastro, aunque por el momento ninguno de los dos quedó imputado formalmente. La pesquisa continúa en curso y el hermetismo es absoluto.