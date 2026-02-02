Durante el episodio resultaron heridos dos adultos, uno de los cuáles ya recibió el alta. La nena tiene una herida de bala en el abdomen y su estado es reservado

Una niña de 5 años se encuentra internada en grave estado luego de una balacera registrada este sábado a la noche en bulevar Seguí y calle 409, en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. En el mismo hecho, otros dos adultos también resultaron con lesiones de arma de fuego, uno de los cuales ya fue dado de alta.

El violento episodio ocurrió cerca de las 22 de este sábado. La Policía tomó conocimiento de la balacera mientras realizaba un control vehicular en bulevar Seguí y Grandoli.

Los agentes fueron alertados por un motociclista que trasladaba a un hombre y una mujer junto a una niña herida de bala en el abdomen.

La nena fue trasladada de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada en estado reservado.

Según el parte médico, se encuentra estable, consciente y ubicada en tiempo y espacio, aunque con una lesión abdominal de gravedad.

En el mismo episodio resultó herida la madre de la niña, una mujer que ingresó posteriormente al Sáenz Peña con impactos de bala en un brazo y una pierna. Más tarde fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se le diagnosticaron fracturas en el pie y el brazo. Su estado es estable y podría recibir el alta en el transcurso de este domingo.

Además, un hombre de 29 años ingresó por sus propios medios al hospital Roque Sáenz Peña con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo. Fue atendido por el personal médico y dado de alta al no presentar lesiones de gravedad.

En la escena del hecho se secuestraron al menos seis vainas servidas. La Policía investigaba las circunstancias del ataque y la identidad de los autores del hecho.