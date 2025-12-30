El ataque ocurrió en la noche de este lunes en inmediaciones de Génova y Cabal. Fue trasladada al hospital de niños Zona Norte con un disparo en el abdomen.

Una nena de 7 años fue baleada en la noche de este lunes en inmediaciones de Génova y Cabal, en Empalme Graneros. Fue trasladada al hospital de niños Zona Norte con un disparo en el abdomen y su pronóstico es estable. La Policía demoró a cuatro sospechosos con una pistola calibre 9 milímetros y una moto.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena del ataque secuestraron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros. Según los indicios recolectados, los agresores abrieron fuego desde una moto.

Puede interesarte

En San Cayetano y Cabal, de acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad, se incautó el vehículo que habría sido usado para la balacera -una Dominar Bajaj 250cc.negra y gris- y se aprehendió al presunto autor de los tiros.

A los pocos metros, la Policía demoró a dos hombres y una mujer con una pistola calibre 9 milímetros. En el domicilio donde fueron localizados también se incautaron dos escopetas.

Puede interesarte

Los cuatro detenidos fueron identificados como Aníbal Jorge B. (51), Emanuel Mauricio A. (22), Abigail Ludmila B. (20) y Dylan Maximiliano P. (16) y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.