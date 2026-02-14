Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez dieron a conocer cómo fue su festejo íntimo el 14 de febrero de 2026, segundo Día de los Enamorados y San Valentín que pasan juntos, suscitando obviamente un debate sobre si su celebración y regalos fueron románticos, elegantes y/u ordinarios o poco finos.

Estambul, Turquía, fue el escenario de festejo para la tan polémica pareja que comenzó a gestarse en aquel affaire de 2021 en París, Francia, para volverse oficial a fines de 2024 en “la casa de los sueños” de Wanda Nara que no pudo ser. Además de San Valentín, Mauro y la China celebraron un reencuentro, ya que ella estuvo en Argentina por la campaña de prensa de “En el barro”, serie de Netflix.

“Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, le dijo Suárez en su cuenta de Instagram (@sangrejaponesa) al futbolista rosarino, dejando ver la lujosa cartera Louis Vuitton color verde y con detalles dorados que él le obsequió. Se trata del modelo Capucines Mini, cuyo precio ronda los 6500 dólares.

“Te amo”, le contestó a la actriz el delantero del Galatasaray que también tiene otro motivo para festejar: hizo un triplete en la victoria de su equipo frente al Eyüpspor por la fecha 22 de la Liga de Turquía y se convirtió en el sexto futbolista argentino con más goles en actividad.