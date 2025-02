En pleno verano brasileño, una inusual surfista ha cautivado a turistas y locales en Praia do Futuro, Fortaleza. Se trata de Rosinha, una cerdita que desafía las olas con sorprendente destreza, convirtiéndose en una sensación viral en redes sociales.

Rosinha es la mascota de un proyecto social de surf liderado por Zé Coco (@surf_mais_surf_75_), quien la entrenó tras notar su curiosidad por el deporte. “Después de tanto observar, se interesó y comenzó a intentarlo”, relató su dueño. Con el tiempo, la cerdita aprendió a mantener el equilibrio sobre la tabla y ahora deslumbra a quienes frecuentan la playa.

La popularidad de Rosinha ha crecido exponencialmente, generando millones de vistas en videos donde se la ve cabalgando las olas. Su destreza ha causado admiración y hasta envidia entre los surfistas que todavía luchan por mejorar su técnica.

Cuidado y rutina de entrenamiento

Para garantizar su bienestar, Zé Coco ha adaptado los entrenamientos a las necesidades de Rosinha. “Viene cuando el sol no calienta tanto, al final del día. Surfea y luego come rapadura (dulce típico) para recuperar energía”, explicó.

El carismático animal ya es una figura recurrente en Praia do Futuro y su rutina de surf es tomada muy en serio por su dueño. “Siempre la traigo para que no pierda el ritmo. Si no la traigo, se enoja”, agregó Zé Coco entre risas.