Ross Lynch llegó a la Argentina en las últimas horas para el Lollapalooza y revolucionó a los fanáticos en las redes.

Mediante sus historias de Instagram, el cantante estadounidense compartió una foto con el afiche del festival y en el sticker de ubicación decía Buenos Aires, Argentina.

A su vez, Ross Lynch y su hermano, Rocky, quienes conforman el dúo The Driver Era, estuvieron cantando en Perros de la Calle (Urbana Play) a modo de adelanto del Lollapalooza, donde se presentarán el sábado 16 de marzo.

De inmediato, X (antes Twitter) se llenó de mensajes de internautas revolucionados por la presencia de Ross en Argentina.

Cuándo y dónde se realizará el Lollapalooza Argentina 2024

El festival Lollapalooza Argentina se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de marzo del 2024.

El mismo se realizará en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Cómo queda el line up del Lollapalooza Argentina 2024

Lollapalooza Argentina anunció el 7 de noviembre del año pasado el line up confirmado para el 2024. Los nombres principales del cartel son los de SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit y Blink-182.

Blink-182, se tomará revancha después de haberse bajado en 2023 por una lesión de Travis Barker. Limp Bizkit, Sam Smith, Arcade Fire, Feid y SZA, una de las estrellas más importantes del la música en la actualidad, se encargarán de cerrar las tres noches del afamado festival en nuestro país.

La grilla de Lollapalooza Argentina 2024 cuenta con: YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo y King Gizzard & the Lizard Wizard.

MK, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle y Fiah Miau.

Los mejores posteos en Redes

Ross lynch dando un paseito por Buenos Airespic.twitter.com/Bh4OrNceIW https://t.co/qgGwwKLlDl — rossi (@Messicrackteamo) March 12, 2024

Que tipo del bien Ross Lynch,te sale de joda en un boliche de acá,se sienta en la plaza a tomar sol,y se mete a comer en donde le pinte https://t.co/4kAvIs3dFt — Gra🇦🇷 (@Allthistimexhs) March 12, 2024

me pasa con ross lynch que aunque no soy fan de el me pone re contenta cuando pisa suelo argentino porque se nota que le encanta venir y lo disfruta !!! deberían aprender ciertos que les duele la cabeza y ya lo usan de excusa para no venir a latinoamerica https://t.co/35bpchXrJv — valen (@tbslkook) March 12, 2024

ross lynch llegando al hotel desp de llegar a bs as pic.twitter.com/ymFYIPPnDq — val (@valenlorca_) March 12, 2024