A 48 horas del grave accidente ocurrido durante el clásico entre Matienzo y Jorge Newbery, Lucas Blanco permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, estable, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica.

La atención del fútbol regional continúa puesta en la evolución de Lucas Blanco, jugador de Jorge Newbery de Rufino, quien permanece internado después del grave accidente sufrido el domingo durante el clásico frente a Matienzo.

Dos días después del impacto, Blanco continúa en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, estable y con asistencia respiratoria mecánica (ARM). De acuerdo con la información brindada desde la Dirección del establecimiento, permanece bajo controles permanentes y con pronóstico reservado.

Por el momento, los profesionales aguardan la evolución del cuadro provocado por el traumatismo de cráneo, especialmente durante un período de 48 a 72 horas considerado importante para evaluar cómo responde a la lesión. El seguimiento médico está centrado en la evolución del sangrado y la inflamación ocasionados por el fuerte impacto.

En función de esa respuesta se determinarán los pasos a seguir. Si la evolución resulta favorable y disminuye la inflamación, podría evitarse una intervención quirúrgica, mientras que una cirugía aparece como una posibilidad que será evaluada por los profesionales en caso de que el cuadro así lo requiera.

El accidente durante el clásico

El episodio ocurrió el domingo, a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Matienzo y Jorge Newbery igualaban 0 a 0 por una nueva fecha de la Liga Venadense de Fútbol.

Blanco llegó hasta el fondo por el sector derecho del ataque de Newbery y se preparó para enviar un centro al área. Un defensor de Matienzo acompañó la acción por el interior y se arrojó para bloquear el remate. Tras esa disputa, el jugador saltó y perdió estabilidad, cayendo hacia atrás fuera del terreno de juego y golpeando con la parte posterior de la cabeza contra el tapial ubicado detrás del arco.

El impacto se produjo en la zona posterior cercana a la oreja izquierda y Blanco quedó desvanecido, generando inmediata preocupación entre futbolistas, cuerpos técnicos y público presente.

El video del momento permite observar la jugada que terminó con la caída y el fuerte golpe contra la pared, tras lo cual rápidamente se activó la asistencia para atender al jugador.

Blanco fue trasladado inicialmente en ambulancia al Sanatorio Modelo de Rufino, donde fue evaluado por los médicos. Posteriormente se decidió su derivación al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, donde continúa internado.

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Jorge Newbery confirmó que continúa estable

En su primer comunicado, Jorge Newbery informó que el futbolista había sufrido un traumatismo de cráneo y confirmó su traslado a Venado Tuerto. “Encomendamos a Dios, a la Virgen y a los médicos por su salud. Lucas, estamos con vos”, expresó la institución.

Más tarde, el club publicó una nueva actualización sobre su estado: “Lucas Blanco continúa estable, con pronóstico reservado y asistido con respirador artificial”, y acompañó el mensaje con un pedido por su pronta recuperación.

Mientras continúa internado y bajo estricta observación, clubes y protagonistas de la Liga Venadense hicieron llegar numerosos mensajes de apoyo para Blanco y su familia. Desde Jorge Newbery volvieron a acompañarlo públicamente con un mensaje que resume el deseo de todo el fútbol regional: “Seguimos con vos y te esperamos pronto”.