El torneo que reúne a las 4 grandes potencias del Hemisferio Sur comienza su última edición el sábado a las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los Pumas iniciarán su participación enfrentando a los All Blacks de Nueva Zelanda.

Si bien el historial es muy favorable al conjunto oceánico. El combinado nacional, ha logrado triunfos históricos como visitantes en 2020, 2022 y 2024. Por lo cual la ilusión está fundamentada.

También este sábado se jugará el partido entre Sudáfrica y Australia a las 12:10 (hora de Sudáfrica) en Johannesburgo, en el Ellis Park. Los Springboks viven la mejor etapa de su historia reciente: ganaron la Copa Webb Ellis en los últimos dos mundiales (2019 y 2023) y arrasado en el Rugby Championship anterior. Australia, por su parte, padece un marcado declive: fue eliminada en la fase de grupos del Mundial 2023 y terminó en última en las ediciones 2023 y 2024 del Rugby Championship.

¿Por qué dejará de jugarse el Rugby Championship?

Esta será la última edición del torneo. Desde el año próximo, Nueva Zelanda y Sudáfrica realizan giras juntas, lo que dejaba sin competencias oficiales a Los Pumas a partir de 2026. Lo cual puede representar un fuerte declive en el desarrollo del rugby nacional ya que perderá cruces contra rivales de alto nivel que fomenten el desarrollo a los jugadores argentinos.

Puede interesarte

El recorrido de Los Pumas en el Rugby Championship