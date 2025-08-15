Este sábado
Rugby Championship: Los Pumas buscarán su primera victoria ante los All Blacks en Córdoba
Argentina debutará en el certamen este fin de semana en el Estadio Mario Alberto Kempes; en lo que será la última edición de la historia de este torneo.
El torneo que reúne a las 4 grandes potencias del Hemisferio Sur comienza su última edición el sábado a las 18:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los Pumas iniciarán su participación enfrentando a los All Blacks de Nueva Zelanda.
Si bien el historial es muy favorable al conjunto oceánico. El combinado nacional, ha logrado triunfos históricos como visitantes en 2020, 2022 y 2024. Por lo cual la ilusión está fundamentada.
También este sábado se jugará el partido entre Sudáfrica y Australia a las 12:10 (hora de Sudáfrica) en Johannesburgo, en el Ellis Park. Los Springboks viven la mejor etapa de su historia reciente: ganaron la Copa Webb Ellis en los últimos dos mundiales (2019 y 2023) y arrasado en el Rugby Championship anterior. Australia, por su parte, padece un marcado declive: fue eliminada en la fase de grupos del Mundial 2023 y terminó en última en las ediciones 2023 y 2024 del Rugby Championship.
¿Por qué dejará de jugarse el Rugby Championship?
Esta será la última edición del torneo. Desde el año próximo, Nueva Zelanda y Sudáfrica realizan giras juntas, lo que dejaba sin competencias oficiales a Los Pumas a partir de 2026. Lo cual puede representar un fuerte declive en el desarrollo del rugby nacional ya que perderá cruces contra rivales de alto nivel que fomenten el desarrollo a los jugadores argentinos.
El recorrido de Los Pumas en el Rugby Championship
- Desde 2012 (cuando ingresó Argentina al certamen), hasta 2019 inclusive, siempre culminó en el puesto 4. Con la horrorosa excepción del 2015 que logró terminar tercero
- En 2020 quedó segundo que es la mejor posición hasta ahora
- Volvió al cuarto puesto en 2021 y 2022.
- Obtuvo el tercero en 2023 y también en 2024.