Luego de los rumores que trascendieron, Gastón Trezeguet reveló que Marianela Mirra le contó que está embarazada de José Alperovich.

En diálogo con TN Show, el exparticipante de Gran Hermano terminó por confirmar la noticia de que su amiga espera su primer hijo con el exgobernador de Tucumán.

“Es 100% real”, expresó Trezeguet este lunes al ser consultado por este medio luego de que trascendiera que la propia Marianela le confirmó el embarazo.

Laura Ubfal dio a conocer una foto de Marianela Mirra junto a José Alperovich. (Foto: captura X/laubfal)

Además, en la página de noticias de la periodista Laura Ubfal indicaron que el embarazo se dio por “inseminación artificial”.

“Estoy esperando un bebé de José”, reveló Trezeguet sobre la frase que Mirra le dijo con respecto a su embarazo de Alperovich.

Cabe recordar que fue en abril de este año cuando la ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano blanqueó que estaba de novia con el exgobernador de Tucumán, actualmente condenado por abuso sexual.

Los posteos que Marianela Mirra compartió de su romance con Alperovich. (Foto: Instagram / marianela_mirraok)

“Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, había anunciado la mediática en sus redes sociales además de revelar que lo visitaba en la cárcel.

Desde junio de 2024, Alperovich, quien supo ser el hombre más poderoso de Tucumán, está preso en el penal de Ezeiza donde comparte pabellón con otros condenados por delitos similares.

Puede interesarte

Qué había dicho Marianela Mirra sobre los rumores de embarazo

La confirmación por parte de su amigo, Gastón Trezeguet, surge a pocos días de que la mediática le gritara a un periodista que le preguntó si esperaba un hijo con Alperovich.

El episodio ocurrió durante un móvil con A la tarde (América). “Hola Marianela, ¿cómo estás? ¿Todo bien?”, le preguntó Oliver Quiroz. Furiosa, Mirra se quejó: “Qué falta de respeto. Salí, por favor. Dejame en paz”.

Marianela Mirra se hizo famosa en Gran Hermano 2007. (Foto: captura de Telefe)

Ante la insistencia del cronista, la exparticipante del reality cuestionó: “Vos sos un irrespetuoso, ¿de qué me hablas? El acoso que vos tenés todo el tiempo hace meses acá, cuando iba al penal, dejame en paz”. “Dejen de hablar pel...”, pidió.

Sin filtro, el cronista fue al hueso con sus preguntas: “Dicen que estás buscando un hijo. ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada?”. “¡Andate a la m...!”, repitió ella esquivando las cámaras.

Lejos de echarse atrás, el movilero insistió con sus preguntas, pero ella le advirtió: “No quiero aclarar nada. Jamás. Nunca voy a aclarar nada. No tengo. En mi vida le aclaré nada a nadie”.