Ángela Torres y Rusherking se separaron hace unos meses, después de varios idas y vueltas. El cantante fue el primero en decir unas escuetas palabras, en un mensaje a Juan Etchegoyen, y quiso dejar en claro que estaba todo bien entre ellos.

Sin embargo, la cantante dio a entender todo lo contrario. Tras sus últimas declaraciones en contra de él, el santiagueño salió a responderle.

Rusherking vs Ángela Torres.

“Yo vivía fingiendo que era millonaria con él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”, reveló Ángela Torres en LUZU.

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A pesar de que no es una declaración muy fuerte en su contra, para Rusherking fue la gota que rebalsó el vaso y le contestó por X: "Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto".

Ángela Torres y Rusherking.

"No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito", continuó Rusherking. “Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida” sentencio el cantante. “Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen b*ludeces”, había dicho Ángela en Bondi, pero en LUZU dio a entender que él quizás no colaboraba demasiado económicamente.

Rusherking en X.

Cabe recordar que no es la primera separación escandalosa de Rusherking. Cuando terminó su noviazgo con María Becerra, fue la misma cantante quien lo acusó de haberla traicionado, a través de X. Luego, su vínculo con la China Suárez fue bastante mediático, al punto de que él la hizo parte de un videoclip suyo. Ángela Torres, cada vez que habló de él, no lo hizo con maldad, pero parce que el tema económico le molestó al artista.