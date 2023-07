Tras 9 meses de relación, Rusherking y la China Suárez se separaron. La pareja vivió un romance intenso con viajes, lujosos regalos, canciones juntos, tatuajes en común y se habló de compromiso aunque de un día para el otro, terminaron.

En esta oportunidad, el cantante de 23 años que disfruta de su soltería, fue vinculado a una nueva joven. Se trata de Mar Lucas. Es que Rusherking está en Madrid, España y en las últimas horas circuló una imagen en donde se lo vio acompañado de una joven oriunda de Sitges, una ciudad cercana a Barcelona. Según una publicación de El Ejército de LAM en Twitter, sobre una foto del cantante con la joven influencer en un hotel de la capital española: “Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”.

El exnovio de la China y la joven que también es cantante y tiene 2,2 millones de seguidores en Instagram habrían compartido una fiesta junto a amigos del músico y luego habrían pasado la noche juntos.

Aunque la cosa no termina ahí, tras los rumores de un inicio de romance, el cantante y la española continuaron viéndose e incluso compartieron fotos juntos.

La foto la subió Rusher a sus historias de Instagram donde se lo puede ver a él con Mar y otro amigo en común de ambos. En la imagen está tomando un trago mientras la joven sonríe junto a Richard, el joven venezolano que también es artista y parte del dúo 3AM.

Entonces, fueron vistos juntos en el hotel donde está parando él, luego estuvieron en la Bresh, acto seguido él subió una selfie con ella en otro boliche y ahora esta nueva información se suma a los planes que hicieron juntos en estos días.

Hubo like en posteos de ambos mostrando buena onda y ella subió una particular selfie que llamó la atención de los fanáticos del cantante. Además del innegable parecido que ella tiene con la China Suárez, casualmente ex de él, también subió una selfie en su auto donde se la puede ver con la campera de Rusherking y haciendo la típica cara que él realiza frunciendo el ceño.

Por último, los cantantes fueron a ver a Maroon 5 y si bien no se fotografiaron juntos, quedó en evidencia porque estaban en el mismo sector y a la misma hora. “¿Cómo os digo que hoy he sido la persona más feliz?”, escribió Mar demostrando su fanatismo por el reconocido cantante aunque no fue sola sino que contó con la compañía del argentino.

¿Quién es Mar Lucas? La joven que habría conquistado a Rusherking. Tiene 20 años, trabaja como modelo y también como influencer gracias a los casi dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, con quienes comparte a diario material de sus trabajos, así como también se sincera a la hora de hablar de cuánto se esforzó por alcanzar todas sus metas y la carrera que mantiene.

Cabe destacar que una vez que se supo del vínculo entre Mar Lucas y Rusherking, en lo primero que se reparó fue en el llamativo parecido entre la influencer española y la China Suárez, la exnovia del músico y quien actualmente se encuentra en Uruguay cumpliendo con sus compromisos laborales: está filmando y se instaló allí durante un mes junto a sus hijos menores Magnolia y Amancio -de su relación con Benjamín Vicuña- y el fin de semana se sumó Rufina -su primera hija junto a Nicolás Cabré.