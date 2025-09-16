Alerta y conmoción ha generado un video que se conoció en redes sociales, en el que se observa un ataque con bomba a la Universidad Farmacéutica Nacional en Járkov, Ucrania.

El hecho se registró en plena luz del día, donde se evidencia como cae el explosivo proveniente desde la ofensiva rusa hacia este país europeo.

🇷🇺🇺🇦 | LO ÚLTIMO: Ataque ruso contra el edificio de la Universidad Farmacéutica Nacional en Járkov a plena luz del día. pic.twitter.com/BqIDF5rh5h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 16, 2025

Pese a que las primeras versiones preliminares arrojaron que no hubo fallecidos, esta bomba generó una gran explosión, causando heridas a varias personas que se encontraban por el sector, producto de los escombros lanzados al aire.

Los ataques por parte de Rusia a Ucrania no cesan y esta no es la primera vez que esta ciudad se ve atacada en medio de esta guerra que ya completa varios años.

Hace un mes, varios bombardeos rusos causaron tres muertos y más de 60 heridos en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, en momentos en que Rusia recrudece sus ataques diarios y las negociaciones de paz están estancadas.

Ucrania anunció que había recuperado 1.212 cuerpos de soldados muertos en el frente, en una de las operaciones de este tipo más importantes desde la invasión lanzada por Moscú hace más de tres años.

Rusia indicó por su parte que había recibido los restos de 27 militares. El presidente ucraniano, Volodimr Zelenski, pidió a sus aliados occidentales “no tener miedo” y “actuar”, tras los últimos bombardeos. Esto tendría que obligar a Moscú a “comprometerse en una diplomacia de verdad” para poner fin a la guerra.

Los últimos bombardeos en Járkov mataron a tres personas y dejaron unos 60 heridos, entre ellos nueve niños, según las autoridades regionales.

“Diecisiete ataques de (drones) enemigos fueron realizados en dos distritos de la ciudad”, publicó en Telegram Igor Terejov, el alcalde de la ciudad, situada a menos de 50 km de la frontera rusa.

“Nunca tuve tanto miedo en mi vida”, dijo una mujer mayor con la mirada perdida. Otra vecina, Olena Jorujeva, aseguró que se precipitó al interior de su apartamento con sus hijos, lejos de las ventanas, cuando oyó los drones acercarse en plena noche.

Rusia intensificó sus bombardeos en las últimas semanas, pese a los intentos de negociar el fin del conflicto, una negociación que no ha tenido un buen fin, pues los ataques siguen llegando y el número de fallecidos va en aumento; los ciudadanos de Járkov viven en vilo por las bombas que día tras día suenan en la ciudad.