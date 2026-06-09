Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras ataques rusos contra la región ucraniana de Kharkiv, en el noreste del país, según informaron este martes autoridades locales. Entre las víctimas fatales figura una mujer de 22 años, de acuerdo con el gobernador regional, Oleg Synegubov.

Russia's massive attack on Kharkiv region.



Every day, Russia brings grief to Ukraine.



▪️In Chuhuiv, three people were killed, including a 22-year-old pregnant woman. Three others were injured.



Residential buildings, garages, and vehicles were damaged.



▪️In Kharkiv, 15 people… pic.twitter.com/PgfJKSO8mv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 9, 2026

"El enemigo golpeó la ciudad de Chuguiv“, escribió Synegubov en Telegram. El funcionario precisó que ”cuatro personas, incluida una mujer de 22 años, murieron" como consecuencia del ataque.

También señaló que los bombardeos provocaron incendios y daños materiales. "Los ataques provocaron incendios y dañaron al menos 18 vehículos; las ventanas estallaron y las fachadas de edificios residenciales de varios pisos sufrieron daños“, afirmó. En paralelo, el alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, informó que 10 personas resultaron heridas en la capital regional.

Los ataques diarios atribuidos a Rusia contra territorio ucraniano se intensificaron en los últimos meses, mientras Ucrania respondió con ataques con drones contra objetivos situados en territorio ruso, que Kiev identifica principalmente como instalaciones militares y energéticas.

Según una estimación de la ONU publicada en abril, al menos 15.850 civiles murieron en zonas de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El organismo también registró más de 2.800 civiles fallecidos en zonas controladas por Rusia y más de 44.800 heridos en territorios ucranianos y ocupados por fuerzas rusas.