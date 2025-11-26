Tres miembros de la Policía de Santa Fe permanecían detenidos este miércoles, a la espera de audiencia imputativa, fijada en horas de la tarde en los tribunales locales.

Se trata de los oficiales Matías Adrián M., Pedro José G. y el subinspector Eduardo Manuel M. quienes permanecen privados de la libertad desde el pasado sábado 22 de noviembre en horas de la tarde.

Este miércoles los tres iban a ser imputados en tribunales. Foto: Archivo

Consultado sobre el tema el subsecretario de Control de la Unidad Especial de Asuntos Internos, el Dr. Lucas Covacich, confirmó que llevan adelante una investigación por “un procedimiento en Los Zapallos” luego de que entrara “una denuncia de una persona a la que habrían presionado para que pague una coima”.

Covacich apuntó que “se hizo la consulta a la Fiscalía” la cual “dispuso que lleguen al lugar del control” que ya se había levantado; y en su defecto “que vayan a la base de San Javier, donde secuestran dinero por más de $ 1.400.000 durante la requisa”.

Sin la VTO

Ese sábado al mediodía, los tres sindicados participaron de un control de tránsito montado en el km 27 de la ruta provincial Nº 1, en el departamento Garay, donde inspeccionaron una camioneta a la que le faltaba la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).

Según consta en la denuncia, al menos dos de los uniformados le pidieron al conductor la suma de $ 500.000 para dejarlos continuar el viaje, lo que derivó en una negociación en la que se produjeron pagos en efectivo y a través de transferencias.

Del relato de las víctimas se desprende que realizaron una transferencia por $150.000, a la cuenta de una mujer domiciliada en Colonia Teresa; y reunieron otros $200.000 en efectivo, el cual se distribuyó en partes iguales entre billetes de mil y dos mil pesos.

Dinero en un chaleco

Pero una vez habilitados a continuar el viaje, el conductor del vehículo en infracción se detuvo al llegar a la localidad de Los Zapallos, donde radicó la denuncia en la Subcomisaría 5ta. de la Unidad Regional VII.

Tras la presentación, se comunicaron con el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández, quien le dio participación a la Unidad Especial de Asuntos Internos para que realice las medidas correspondientes.

Con la información suministrada, una comisión de AI viajó hacia la costa, pero al llegar al punto señalado en la denuncia el retén policial ya no estaba, por lo que debieron viajar hasta la ciudad de San Javier, donde se encuentra la base operativa de la Guardia Policial.

Producto de la requisa, los efectivos de Asuntos Internos hallaron $1.420.000 y 400 dólares dentro de un chaleco balístico; además $140.000 en el interior de una billetera y $210.000 en el interior de la guantera del automóvil particular de uno de los involucrados. Además, fueron secuestrados los teléfonos celulares de los tres integrantes de la patrulla.

En tribunales

Los tres iban a ser imputados este miércoles por la tarde en el subsuelo de tribunales, en una audiencia presidida por el juez Sergio Carraro. En tanto que por la defensa de los acusados se presentaron la defensora pública Virginia Segado; y los abogados particulares Juan Carlos Galetto y Alberto Crucci.

Consultado por el caso el Dr. Galetto se refirió a la situación de su defendido Eduardo M. sobre quien asegura que “estaba por otro lado, haciendo control de alcoholemia” y que nada tiene que ver con la maniobra delictiva.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA. Foto: Archivo

Sostiene el defensor que su cliente “nunca habló con las víctimas” y que “se enteró de lo que estaba pasando cuando llegó Asuntos Internos a la base de San Javier”. Para sostener sus dichos asegura que ninguno de los testigos/víctimas nombra a su cliente en la maniobra y que existen fotos que demuestran que se encontraba a distancia, realizando otras labores.

“Podrán pensar que todos estaban de acuerdo pero en los hechos nunca tuvo contacto ni habló con los denunciantes”, cerró el defensor.