Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles generó complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la ciudad de Calchaquí, (en el norte de Santa Fe) cuando un camión cargado con soja perdió el control y terminó atravesado sobre la calzada.

El siniestro se registró alrededor de las 21:45 horas del miércoles. Según los primeros informes policiales, un camión Scania con acoplado, que circulaba en sentido norte–sur, despistó por causas que aún se intentan establecer y terminó obstruyendo parcialmente la ruta.

Personal policial y de Seguridad Vial trabajaron durante horas para liberar la calzada. Foto: Gentileza

El vehículo transportaba una carga completa de soja, que se desparramó sobre el asfalto tras el impacto, lo que obligó a cortar el tránsito de manera preventiva.

El conductor sufrió heridas leves

El camionero, identificado como F. F., resultó con lesiones leves y fue trasladado al nosocomio local para su atención. Fuentes policiales confirmaron que se encontraba fuera de peligro y permaneció bajo observación médica por algunas horas.

Trabajaron varias fuerzas

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 2ª de Calchaquí, junto con personal de la Guardia Provincial de Seguridad Vial, quienes se encargaron de realizar balizamiento y ordenamiento del tránsito, mientras se llevaban a cabo las tareas de remoción del camión y limpieza de la ruta.

Personal policial y de Seguridad Vial trabajaron durante horas para liberar la calzada. Foto: Gentileza

El operativo se extendió hasta cerca de las 00:30 horas del miércoles, cuando finalmente la calzada fue liberada y la circulación restablecida con normalidad.

Puede interesarte

Aunque aún no se conocen las circunstancias exactas que provocaron el siniestro, no se descarta que el peso de la carga, el estado del camino o una maniobra imprevista hayan contribuido al despiste. Las actuaciones quedaron a cargo de la policía local y de la Fiscalía en turno.