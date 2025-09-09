Un camionero perteneciente a la empresa cordobesa ELTA, dedicada al transporte de automóviles, perdió la vida este martes por la mañana tras protagonizar un trágico accidente en la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 442, en territorio correntino.

El vehículo volcó y cayó dentro de un canal profundo, donde se prendió fuego de inmediato. El conductor quedó atrapado en la cabina, que fue consumida por las llamas.

Bomberos Voluntarios de Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad trabajaron en la extinción del incendio y posteriormente en el rescate del cuerpo, que resultó totalmente calcinado.

Hasta el momento no se dio a conocer la identidad del chofer, ya que primero se informará a su familia. Personal de la División Criminalística realiza peritajes en el lugar para determinar las causas del accidente.

Puede interesarte

El tránsito en la zona se encuentra reducido y con serias demoras, debido a los trabajos de los bomberos y de los peritos.